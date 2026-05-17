Крият излагацията на Славена Вътова! Миската си изпуснала нервите в „Хелс Китчън”, но това изобщо не е показано

Славена Вътова въобще не е кротката и хрисима моделка, която виждаме в „Хелс Китчън”. Красавицата неведнъж си е изпуснала нервите, демонстрирала е злоба и лошо отношение, но тези кадри умишлено не са показани от продукцията, узна „Уикенд” от участници в предаването. Всички са възмутени, че Вътова се радва на специално отношение от екипа на шоуто.



Моделката се е разбрала с Нова тв да я представят само в положителна светлина – майката, която има две деца и всеки ден готви. Заради това голяма част от зрителите не се видели истинското лице на миската. В дискусии във фейсбук тя е определяна от част от потребителите като „лицемерка” и че в нея се крие „злоба”. „За Славена Вътова имах друго мнение. Да толерираш поведението на Рая и нейната майка! Такова ли възпитание давате на децата си, така да се обиждат?” – пише зрителка на „Кухнята на Ада”.



Преди дни дългокраката красавица, която се бута във всички възможни предавания, коментира една от най-обсъжданите теми около „Хелс китчън“ и застана зад съотборничките си от звездния отбор Красимира Демирова и Рая Пеева, които предизвикаха възмущението на зрителите.



В серия от видеа моделката и бивша телевизионна водеща обясни, че зрителите виждат само малка част от реалността във формата и не бива да съдят хората единствено по показаното на екран. „Това е един снимачен процес, който трае 14-16 часа, може и повече. Абсолютно всеки един от нас преминава през пълната палитра на емоции“, каза тя, с ясното съзнание, че също е показала не толкова хубавата си страна, но не е излъчена на малкия екран. Вътова подчерта, че с Краси и Рая са прекарали много време заедно и тя е виждала от тях основно добро отношение.



„Те са се държали изключително адекватно. С тях сме се шегували, с тях сме се смели, с тях сме споделяли. Те са помагали изключително много“, обясни тя. По думите й всеки човек има различни страни от характера си и не може да бъде определян само като добър или лош.



„Всеки един от нас, колкото и да е добър, има и лошите си моменти. И обратното – човек, колкото и да е лош, има доброто в себе си“, заяви Вътова. Тя коментира и начина, по който риалити предаванията представят участниците. „В този тип формати всеки един от нас е нещо като извадка. Върху какво се дава акцент е работа на хора, които са супер професионалисти“, каза още тя.