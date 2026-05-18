Дара: Израснах с разведени родители. Баща ми има два развода и всички сме откачалки!

„Израснах с разведени родители. Може да не сме богати, но имаме суперсилна връзка помежду си. Ние се разбираме уникално и затова искам да имам поне три-четири деца, защото виждам колко е щастливо семейството ни, въпреки че баща ми има два развода и всички сме откачалки!“ Това казва певицата DARA преди година и малко пред „България Днес“. С днешна дата тя е суперблагодарна, че родителите ѝ са я научили на много неща.

„Майка ми е голям пример за нас – колкото и шамари да изяжда от живота, по някакъв начин винаги успява да се изправи. Може би е малко мазохист, но винаги става и оправя проблема. Аз не знам дали бих могла така. Тя ми е светлият пример как можеш да се справиш с трудностите с ирония“, казва за майка си Катя Ганева Дара, а родителката ѝ не я изпуска от очи, където и да отиде по света.

„Имам много странности – не мога да спя до късно, обожавам миризмата на прах за пране и често влизам в магазините и я мириша, не обичам да ям сладко, често се блъскам в разни предмети, но имам скрит талант да разсмивам хората, като се правя на чайка или на папагал. Гласът ми доста добре ги имитира“, казва през смях Дара.

Музиката срази политиката

Победата на Дара предизвика широко отразена реакция в европейските медии, като много от водещите издания определиха триумфа на България като една от най-изненадващите и символични победи в историята на конкурса. Няколко водещи европейски издания, сред които „Ню Йорк Таймс“, „Ел Паис“ и „Гардиън“, отбелязват, че фестивалът е преминал под знака на политически спорове и бойкоти.

„Изненадващата победа на България означава, че Европейският съюз за радио и телевизия и другите участващи оператори ще си спестят сериозни проблеми. Ако вторият в класирането Израел беше спечелил, организаторите щяха да се изправят пред трудни въпроси относно мястото на провеждане на песенния конкурс догодина“, пише британското издание, което задава и въпроса как България ще финансира домакинството си.

От баща си Николай Йотов Дара е взела перфекционизма. Тя има сестра и брат и е много привързана към тях.

„Винаги съм вярвала, че трябва на всяка сцена да мога да постигна абсолютно всичко в живота си сама – майка ми така се справя. Трябваше ми доста време, за да осъзная, че наистина съм плашила мъжете. Че съм силен характер, имала съм малко по-мъжка енергия от тяхната дори, и в някакви ситуации те са били по-меки. И оттам започна преосъзнаване на живота и на това, което се случва около мен.

Откъснах се от партитата, ходя много рядко, само на това, което аз харесвам. Обичам да си подреждам личния живот, да ходя в различни държави, да опознавам култури, да се запознавам с творци, самата аз да творя. Търся неща, които зареждат душата ми, и едно от тях е моят мъж – Ервин“, казва Дара днес.

С бившата си голяма любов – Папи Ханс, Дара е в добри отношения.

„Една дълга връзка може да завърши или с изтриване на номера, или с приятелство. Ние двамата сме достатъчно пораснали и сме над конфликтите, а нашата връзка прерасна в голямо приятелство“, казва Дара. Факт е, че Папи Ханс също поздрави певицата след победата ѝ.

„Обичам да превръщам всичко негативно, което ми се случва, в песен. Ето, когато например ми изневериха – един път се случи това – написах хит след това – „Роднина такава“, казва Дара.

Талантливата певица е била първа и в онлайн класация, направена от официалната българска интернет страница на „Евровизия“ още през 2018 година, но тогава не стига до селекцията. Иначе почти всички политици хвалят успеха на Дара, а Антон Хекимян, председател на групата на ГЕРБ-СДС в СОС, дори ще я предложи за „Почетен гражданин на София“.