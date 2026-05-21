Нана дава по $1000 на месец за фризьор

Нана не крие, че след преместването си в Маями животът й се е променил напълно, пише Ретро. Бившата водеща на "Съдебен спор" от години живее в САЩ със съпруга си Джонатан и симът им Джейсън и очевидно не се отказва от удобствата на луксозния живот.

Сред най-големите й слабости е грижата за косата й, за която плаща впечатляващи суми всеки месец. Тя е клиент на един от най-елитните салони, където се грижат за визията й. Коасата й е поверена на грижите на стилиста Дари Кореа.

Според хора от обкръжението й тя оставя близо 1000 долара всеки месец. Самият салон е сред най-престижните в Маями. Клиенти са звезди като Хайди Клум, Миранда Кер и Мила Йовович.