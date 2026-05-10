Гала пребори дисковата херния

Неотдавна водещата Гала реши да говори открито за здравословен проблем, който дълго време я е измъчвал. С обичайната си усмивка пред камерата тя често успява да прикрие личните си трудности, но това не значи, че не е страдала от реална и постоянна болка, свързана с две дискови хернии в областта на шията.

Историята на водещата започва с дискомфорт, който първоначално изглежда като преумора - леко изтръпване в ръката, напрежение във врата, усещане за скованост след дълги часове работа и неподходяща стойка. С времето симптомите се засилват, докато не се стига до консултация с невролог и ядрено-магнитен резонанс, който поставя ясната диагноза: две дискови хернии в шийния отдел на гръбначния стълб.

Гала не крие, че диагнозата я изненадала и притеснила, но не я отказала да търси изход. Блондинката дори направи паралел със световни звезди, които също се борят с подобни проблеми, включително известната певица Пинк, която публично е говорила за сериозни гръбначни интервенции. „Аз обаче не искам да стигам до операция”, категорична е водещата и ясно заявява избора си да търси алтернативни методи на лечение.

Това, което следва за нея, е цялостен и комплексен процес на възстановяване, който включва комбинация от физиотерапия, специализирани упражнения, мануални терапии и промяна в ежедневните навици. Блондинката започва да работи съзнателно върху стойката си – нещо, което сама определя като ключов фактор за състоянието ѝ. Тя признава, че години наред е прекарвала дълго време в неправилни позиции – наведена над телефон, с прегърбен врат, често лежаща в неестествени пози у дома, докато работи или си почива. Този навик, натрупван с времето, се оказва една от основните причини за проблемите в шийната област. Звездата на Нова тв казва, че това е проблем, който засяга все повече хора, независимо от възрастта.

В рамките на лечението тя преминава през период на физиотерапия в Павел баня, където съчетава медицински грижи с рехабилитационни процедури. Там намира облекчение, но и осъзнава, че възстановяването не е моментен процес, а изисква дисциплина, постоянство и промяна в навиците. Терапиите са насочени към отпускане на мускулатурата, намаляване на възпалението и възстановяване на подвижността в областта на врата и раменете. С времето Гала въвежда и ежедневни леки упражнения, които й помагат да поддържа тонус и да предотвратява ново влошаване. Въпреки натоварения си график в предаването „На кафе”, тя се стреми да не допуска болката да диктува ритъма на деня й. Водещата е споделяла, че е имало моменти, в които напрежението се е усещало дори в ефир, но се е опитвала да остане фокусирана.

Откровенията на Гала предизвикаха силен отзвук сред зрителите, които започнаха да й изпращат съвети, истории и контакти на специалисти. Блондинката нееднократно е изразявала благодарност за тази подкрепа,

Паралелно със здравословните си проблеми, водещата преминава и през период на силни емоции в семейството. Дъщеря й Мари очаква второ дете – събитие, което носи надежда и ново начало, но идва след изключително тежък период за нея. Месеци по-рано младата майка преживява сериозно изпитание – диагностицирана е с рак на бъбрека, открит напълно случайно. Новината шокира близките й и поставя началото на труден път, включващ операция в Германия, последвана от възстановяване и дълъг период на несигурност. За щастие, лечението е успешно и днес тя е здрава, но този период променя начина, по който Мари гледа на живота.

През това време Гала се стреми едновременно да се справя със собствената си физическа болка и да бъде опора за дъщеря си, докато трае възстановяването й. Водещата не крие, че понякога това е било изтощително, но именно семейството й е давало мотивация да продължава. Блондинката е категорична, че хроничната болка може да бъде преборена с комбинация от физиотерапия, правилно движение, промяна в навиците и съзнателна грижа за тялото, които се оказват ключови за стабилизиране на състоянието й.