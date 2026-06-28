Гала се оттегля от „На кафе”! Няма сили да ходи на работа всеки работен ден

Гала обмисля оттегляне от емблематичното предаване на Нова телевизия „На кафе”, което с годините стана нейна запазена марка. Популярната водеща е твърде изтощена и е изпаднала в сериозен бърнаут, научи „Уикенд” от нейни близки. Тази година тя си взе рекордно дълъг летен отпуск, видимо преуморена. Всъщност, изобщо не се знае дали плевенчанката ще се върне в студиото за новия тв сезон през есента, мълви се упорито по коридорите на медиата.



Летният отпуск на Гала тази година е най-дългият в цялата 32-годишна история на Нова телевизия. Водещата на „На кафе” слезе от екран още на 5 юни. Това беше последният й ефир за актуалния сезон на предаването, който продължава чак края на юли. Това означава, че близо 2 месеца шоуто, което уж е на Гала, ще бъде водено от панелистите й. Ако въобще се върне в него наесен, ще са минали най-малко 12 седмици, които тя ще е прекарала в безметежен летен отпуск. Това са цели три месеца или една четвърт от календарната година. Никой друг в Нова тв не се радва на подобен отпуск и то в допълнение към останалите почивки, които звездата си взимаше по време на активния тв сезон. Тя на практика е най-ваканцуващият човек в телевизията.

Само допреди няколко години блондинката от Плевен не си позволяваше да отсъства от работа даже ден извън предварително установения график, в който „На кафе” не е на екран.



Прави впечатление, че в последно време Гала все повече и повече разтегля лятната си отпуска. Преди две години тя слезе от екран на 28 юни, т.е. две седмици преди финала на сезона, миналата година се оттегли на 13 юни, т.е. четири седмици преди финала, а сега – цели 2 месеца. Такъв жест с удължаване на отпуск телевизията досега не е правила за никой друг свой служител.

По информация на „Уикенд” водещата непрекъснато се оплаква от изтощение, когато е на работа, докато през почивните си дни не е никак мързелива. Тя трудно намирала сили да стане от леглото си сутрин, ако трябва да ходи на работа. В телевизията постоянно обяснявала, че й се спи, че няма настроение, че е рухнала от умора, макар че обективно погледнато не прави кой знае какво. Работата й се състои в това да си прогледа сценария, който екипът предварително й подготвя, да отиде в телевизията преди ефир, за да й направят прическа, грим и да се преоблече за студиото, какво прави по време на ефир всички зрители са виждали, а след като предаването свърши, е свободна до получаването на сценария за следващия ден, който също трябва да се прегледа.



Тези задължения не са нито тежки, нито трудни за човек като Гала, който от 26 години води едно и също предаване и вече има идеално изградена рутина. Но водещата явно е изпаднала в тежък бърнаут. Тя нямала никаква мотивация да продължава да се труди в „На кафе”. Била изгубила всякакъв интерес към предаването и темите в него, дори самата мисъл за шоуто я карала да чувства изтощение, искало й се да пробва нещо ново и различно.



На 59-годишна възраст водещата имала желание да прекарва повече време със семейството си, вместо да ходи на работа всеки работен ден. Тя живеела само заради почивките, които прекарва с дъщеря си Мари, внучката Лора, мъжа си Стефан и близките си приятели. Говори се, че имала идея да напусне окончателно „На кафе” и да си предложи услугите за някое шоу през уикенда, което ще й отнема по-малко време. Най-добре за нея би било това предаване да се излъчва на запис. Това ще й даде възможност да снима по няколко предавания наведнъж, след което дни наред ще е свободна за любимите си хора и занимания.

В Нова телевизия в момента обмислят какъв проект да предложат на най-известното си лице. Един от вариантите е тя да води „Като две капки вода” заедно с Димитър Рачков, а друг – да поеме сутрешния блок на Нова в събота и неделя. Все още не е известно кой ще заеме поста й в „На кафе” от есента.



