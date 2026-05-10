Галена и Преслава пак се хванаха за ръце

Приятелството на Галена и Преслава не е преструвка за пред феновете. Двете наистина са си простили каквото е имало за прощаване и пак са близки, каквито бяха в началото на музикалния си път. Попфолк фуриите вече не само се поздравяват на рождени дни и се подкрепят в амбициозни начинания, а и излизат да се забавляват заедно. Тъкмо това е сигурното доказателство, че певиците не са се сдобрили наужким, за да си направят реклама или да угодят на почитателите си.

Хитовите изпълнителки изгледаха заедно с мъжете си концерта на гръцката певица Деспина Ванди, който се състоя на 23 април в зала „Арена 8888“, а после отидоха на участие на колегите си Малина и Тони Стораро в столично заведение. Галена и Преслава танцуваха сред гостите и вдигаха наздравици, а в разгара на вечерта се качиха на сцената, за да пеят в дует, както и с колегите си. Галена и Преслава се държаха ръка за ръка, както преди години, когато тепърва се бяха устремили към голямата сцена, взаимно се окуражаваха и споделяха общата мечта да станат попфолк звезди.

Певиците са приятелки повече от 20 години. Живеели са заедно и са си делили както битови сметки и неволи, така и дрехи. Тъй като не са имали възможност да си купуват много и скъпи сценични тоалети, Галена и Преслава известно време ползвали общ гардероб. Даже се случвало да снимат клипове с един и същ тоалет, но никой не забелязвал, защото от екипа го „оцветявали“ чрез използваното осветление.

„С Преслава имаме такъв сантимент една към друга, че през всичките тези години, в които не си говорихме, осъзнахме, че си липсвам една на друга“, сподели Галена през ноември, 2024 г., след като изненадващо се появи на концерта на приятелката си в зала „Арена 8888“. „Казахме на публиката да не ни разделят никога, защото с Преси сме израснали заедно, вървели сме заедно по този път, искали сме едно и също нещо и сме го постигнали. Различни сме, но в същото време сме еднакви“, каза още Галена.

Тогава двете загатнаха, че отношенията им са се влошили в резултат на възникнало недоверие помежду им. Причината за него пък била конкурентната среда, в която се изявявали, многото слухове и противопоставянето на почитателите им. „Някога се разделихме с мълчание“, каза певицата от Смядово през ноември, 2025 г., когато с Преслава обявиха новия си дует „За награда“. Чакан с години – така двете го определиха. Изпяха го на живо същия месец в зала „Арена 8888“ на концерта на Галена. Певиците изпълниха новия си дует и преди дни на участието на колегите си Малина и Тони Стораро. Галена и Преслава представиха „За награда“, както и „Живей“ – хитовият си дует от 2015г., и в друго столично заведение. В него пък Преслава имаше участие, а Галена се качи на сцената, за да пеят пак заедно.