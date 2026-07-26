Гергана Стоянова се пусна по монокини на 54

Гергана Стоянова е подкарала 55-ата си година, но все още хваща окото.

Никой мъж няма да я върне и сега, особено ако му се пусне по монокини, както стори тези дни в Испания. Актрисата и тв водеща захвърли горнището на банския си в Грао де Кастейон, защото там всички жени се пекат по голи ненки.

Денем екранната Поли Грънчарова от „Откраднат живот” събира тен по иберийските плажове, а след залез слънце трупа впечатления по местните заведения. Любимият й вечерен тоалет е фланелка на испанския национален отбор, който спечели световна титла на завършилия в САЩ Мондиал 2026.