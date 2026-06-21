Глория Петкова се контузи в леглото

Глория Петкова, която наскоро се раздели с гаджето си Даниел Петканов, е успяла да се контузи в собствения си креват и то по време на сън.

„Това не е сериозно, защипала съм си нерв, докато спя! Това ли е бъдещето ми?”, написа Глория в социалните мрежи. Откакто отново е „мома”, тя не пропуска да уведоми феновете си за всички важни и маловажни неща, които й се случват, както и за всевъзможни мисли, които й минават през главата. Така стана ясно и за въпросния прищипан нерв.



Вместо да търпи болката, тя е намерила човек, който да я „оправи”, както сама се изразява, така че ден след инцидента сподели, че вече е съвсем здрава.

Откакто не е с Даниел, Петкова споделя и всякакви подробности за менюто си. „Изядох 2 купи леден таратор, преполових книгата която чета (много добър роман на Сали Руни) и сега ще си легна за час. Рай!”, написа тя в понеделник. На въпрос на фенове дали в таратора й е имало чесън, обясни, че таратор без чесън не е таратор. После сподели, че е яла и пица, която гарнирала с аперол. Това била една от нейните „рецепти за щастие”.

Когато пък прекалила с кафето, получила ускорено сърцебиене, което се наложило да лекува отново с аперол. Освен това май отново ще започне да пуши, след като преди време се отказала от този вреден навик. „Всички пътища водят обратно към цигарите”, пише Глория.