Цеца се обърна към българите, ето какво изплака минути преди концерта си в Будва! https://hotarena.net/laifstail/ceca-se-obarna-kam-balgarite-eto-kakvo-izplaka-minuti-predi-koncerta-si-v-budva HotArena.net

„Драга моя публика, ще се видим на 7 ноември в „Арена 8888“. Обичам ви! Ваша Цеца!“ – с тези думи се обърна към българските си почитатели звездата на сръбската музика Цеца Величкович.

Посланието е направено в Будва минути преди изпълнителката да излезе на сцената за грандиозен концерт, част от лятното ѝ турне, издадоха за „Телеграф“ организаторите на концерта ѝ в София.

Празник

Хиляди почитатели на балканската музика превърнаха една от най-емблематичните летни сцени на Адриатическото крайбрежие в истински празник. Цеца изнесе впечатляващ концерт в Будва, където публиката изпя с нея едни от най-обичаните ѝ песни. Участието беше част от лятното ѝ турне и още веднъж затвърди статута ѝ на една от най-големите музикални звезди на Балканите.

Сръбските медии определиха вечерта като поредното доказателство, че интересът към концертите на певицата остава огромен, а всяка нейна поява се превръща в едно от най-коментираните музикални събития на сезона. Погледите на хилядите ѝ фенове вече са насочени и към София, където на 7 ноември Цеца ще излезе на сцената на „Арена 8888“ за един от най-очакваните балкански концерти на годината. Интересът към концерта расте с всяка изминала седмица, а организаторите очакват в София да пристигнат почитатели не само от цялата страна, но и от Сърбия, Северна Македония, Румъния, Гърция и други балкански държави.

Хитове

Публиката ще има възможност да се наслади на едни от най-големите хитове на звездата, сред които Kukavica, Beograd, Lepi grome moj, Maskarada, Pile, Trepni, Zaboravi и още десетки песни, превърнали се в класика за няколко поколения.