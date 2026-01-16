Последни
Глория показа за сефте как тренира във фитнеса

Глория зарадва  феновете си с кратко видео от фитнеса. Никога досега Кралицата на фолка не бе запечатвала тренировките си, но гледката си заслужава! Гло демонстрира фигура, която без преувеличение може да се определи като повече от съвършена!

Въпреки това култовата певица е самокритична: “Има какво да се желае още". посочва тя. Глория издава целта, с която споделя с широката публика как вае тялото си във фитнес залата. Само един човек да мотивирам да тренира, ми е достатъчно!", убедена попфолк звездата, пише България Днес.

 

