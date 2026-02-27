Киара пее с една обувка

Учениците от езиковата гимназия в Хасково изживяха истинско парти в стил 20-те, след като Киара Маджарова бе специален гост на вечерта с дрескод "Великият Гетсби", пише България Днес.

Певицата се появи с бляскава пола с ресни и ретро визия, достойна за джаз ерата. В разгара на купона обаче токчето на едната й обувка се счупи насред сцената.

Вместо да се смути, Киара събу обувката и продължи да пее само с една, дори танцувайки на пръсти. Гафът се превъра в хит на вечерта, а учениците изпратиха изпълнителката с бурни аплодисменти.