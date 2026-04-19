ГОРЕЩА КЛЮКА: Мисис Баба тъща на Дани Петканов

Гореща клюка разтърси светските среди – новата Мисис Баба се оказа не коя да е, а тъщата на Дани Петканов! Зад титлата стои чаровната Лазарина Вълчева, която е майка на сексапилната моделка и диджей Глория Петкова.

Щрих

Новината лъсна неочаквано, след като самата Глория пусна сторита с майка си и с типично чувство за хумор я обяви за „най-красивата баба“. И няма как да не е – Лазарина буквално отвя конкуренцията с визия, която спокойно може да засрами и двойно по-млади дами. Освен с външния си вид тя впечатли журито и с класа. Появи се в ефирна червена рокля, подчертаваща перфектните ѝ форми, а като финален щрих поднесе собственоръчно приготвено сладко изкушение – комбинация, на която трудно се устоява.

Шанс

Зад блясъка обаче стои и сериозна жена – майка на три деца и горда баба на три внучета. Работи като интериорен дизайнер, а страстта ѝ към сладкарството вече се е превърнала в доходоносен бизнес. Лазарина е новото лице на титлата. С нея България ще бъде представена на световните финали в Малайзия, а ако съдим по визията и самочувствието ѝ – конкуренцията няма да има шанс. Явно красотата в това семейство е повече от наследствена!

Журито, което определи победителите, бе в седемчленен състав: носителките на титлата „Мисис Баба“ Капка Амзина и Маргарита Петева, „Мистър Дядо“ Васил Василев-Базилио, „Мисис Дама на годината Австрия“ Диана Филипова, Диди Торлозова и адвокат Биляна Тончева.

Водеща на награждаването бе Нели Пандилова.

Ето и носителите на титлите за 2026 година, които ще представят България на световните финали в Малайзия:

„Мисис Баба“ – втора подгласничка е Елена Георгиева от Свищов, на 55 години – горда баба на две внучета.

„Мисис Баба“ – първа подгласничка стана Руска Дросева от Мрамор, на 73 години – баба на пет внучета и две правнучета.

„Мисис Баба Балкани 2026“ е Цветанка Пенкова, на 52 години – баба на една внучка и треньор по плуване. Тя впечатли журито със своя флашданс.

Голямата титла „Мисис Баба 2026“ спечели Лазарина Вълчева – майка на три деца и баба на три внучета. Занимава се с интериорен дизайн и развива собствен бизнес като сладкар.

„Мисис и Мистър Класик 2026“ станаха Христина Христова и Димитър Георгиев от Ямбол – съпруг и съпруга и в живота. Димитър Георгиев работи като пожарникар.

„МС Класик 2026“ стана Даниела Гочева от Димитровград.