Хамилтън заби Ким Кардашиян

Люис Хамилтън отново се доказа като голям майстор на нежния фронт, забивайки милиардерката Ким Кардашиян, пише България Днес. Пилотът и риалити звездата са се срещали тайно в британско имение, разкрива английският в. „Сън“. 45-годишната американска суперзвезда е пристигнала във Великобритания тази седмица за романтичен уикенд с 41-годишния ас от формула 1. Двамата са се насладили на интимна вечеря и масаж за двойки на любимо място на известни личности в Котсуолдс.

Ким пристигна във Великобритания с частния си самолет на стойност 100 милиона паунда, за да прекара само 24 часа с новия си любим в ексклузивното имение „Естел Манор“. Заедно с тях били трима бодигардове, които пазели спокойствието на двойката. „Всичко изглеждаше много романтично. Ким и Луис се възползваха от всички предлагани удобства. Тя имаше двама бодигардове със себе си, а Луис също имаше служител за близка охрана, но те останаха на заден план“, съобщава източник на „Сън“. Ким, която беше снимана в Лондон в неделя вечерта, кацна в събота следобед на летище Оксфорд, където две коли чакаха, за да направят деветминутното пътуване до имението „Естел“. Луис беше забелязан да пристига на романтичното място час по-късно, след като долетя от Лондон с хеликоптер, разкриват в Англия.

Запознати съобщиха, че двойката е споделяла стая в основната част на имението, като заедно с достъпа до спа центъра срещата най-вероятно е струвала общо 120 000 паунда.

Двамата са напуснали около 11 часа сутринта в неделя и са тръгнали заедно с двете коли, с които Ким е откарана до летището. Докато Луис е тръгнал през входната врата, Ким е била изведена през страничен изход. Въпреки това е била забелязана до осемте си куфара, на които е било гравирано името й отстрани. Ким и Луис са приятели от години и бяха снимани с тогавашните си партньори Кание Уест и Никол Шерцингер през 2014 г. на наградите „Мъж на годината“ на GQ в Лондон. Кардашиян, която финализира развода си с рапъра Кание Уест през 2022 г., последно беше свързвана с НФЛ звездата Одел Бекъм-младши, но връзката им бързо е приключила. От своя страна Хамилтън бе с куп красавици, една от които по-късно бе и с Григор Димитров - певицата Никол Шерцингер.