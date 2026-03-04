Ирина Тенчева и Иван тренират на село

Последни
Фитнес в селската идилия? Мисията очевидно е постижима благодарение на ВИП двойката Ирина Тенчева и Иван Христов, пише България Днес.

Като влюбени младежи тв любимците прекараха няколко дни сред уюта на китно селце. Зелени поля, дървета и безкрайно синьо небе се простират около малка къщичка, в която щастие кипи от всеки ъгъл. Въпреки че са далеч от града, двамата си имат щипка от комфорта му - затворен фитнес, разположен в населеното място.

Така те винаги са във форма, за да блестят през малките екрани. 

