Ирина Тенчева отново посяга към чашката

Преди повече от две години Ирина Тенчева обяви, че се отказва напълно от алкохола, но сега е решила да направи малко изключение. Бившата телевизионната водеща и риалити звезда, която в момента почива в Гърция – любимата й лятна дестинация, признава, че по време на ваканция си позволява по чаша или две с алкохол.

Неотдавна блондинката разказваше, че е променила изцяло навиците си и е зачеркнала спиртните напитки от ежедневието си. Преди това не криеше, че често е разпускала с просеко още от обедните часове, но впоследствие решила да сложи край на този навик.

Сега обаче, докато се наслаждава на морето в Гърция, половинката на продуцента Иван Христов отново е привлечена от чашката. „Позволявам си само по време на ваканция”, оправдава се блондинката, подчертавайки, че не възнамерява да се връща към стария си начин на живот, а просто прави малко лятно изключение.

Преди време Ирина разкри, че е взела категоричното решение да стане въздържателка. По думите й това се случило, след като прочела книга, посветена на вредите от алкохола, която силно я впечатлила и я накарала да преосмисли навиците си. Покрай тази промяна се насочила и към по-духовен начин на живот, откривайки други методи за справяне със стреса и натовареното ежедневие. Изглежда обаче, дори и най-стриктните правила понякога могат да бъдат нарушени.