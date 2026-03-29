Актрисата и водеща на сваленото от БНТ предаване „Нощни птици” Искра Ангелова стана съветничка на премиера. Той ще се допитва до нея по въпроси на културата.

„И след най-дългата тъмнина изгрява слънцето! Благодаря на премиера на България Андрей Гюров, който ме избра за свой съветник по културните въпроси в служебното правителство, като първата ми задача е да измисля и реализирам концепция по повод честванията около 150 години от Априлското въстание”, написа в социалните мрежи Искра.

„Когато Андрей Гюров стана премиер и състави това представително, спокойно, компетентно, надпартийно и наистина експертно служебно правителство, аз си отдъхнах. Казах си: ето, значи още е възможно. После последва неговото предложение и аз страхотно се зарадвах. В същия ден – историческата пресконференция на министъра на културата Найден Тодоров... В която той най-накрая каза онова, което чакаме да чуем от началото на промените – че голямото, доброто, професионалното изкуство не е за Женския пазар, че то трябва да се отглежда, подкрепя и разпространява. И не само в големите градове”, пише още актрисата, която е и журналист. Според нея в момента в България се диша свободно и „от нас зависи това да продължи по-дълго”.