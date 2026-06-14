Ивана за концерта си в „Арена 8888”: Излизам да пея, а не да се фръцкам

Ивана е поредната фолк звезда, която ще пълни столичната зала „Арена 8888”. Певицата ще има грандиозен концерт на 17 октомври, а билетите се пласират с бясно темпо. Почти половината пропуски са продадени за отрицателно време. Звездата на фолка признава, че решението за спектакъла дошло напълно спонтанно, но още преди няколко години имала идея да направи свое шоу.

Преди 4-5 години, след съвместно участие с „Ку-ку бенд”, Ивана подхвърлила на музикантите идеята да направи концерт в „Арена”-та с тях. Отговорът на Евгени Димитров-Маестрото бил кратък и честен - бендът е изключително зает и подобен проект изглежда трудно осъществим към момента. Но един телефонен разговор през май тази година променя всичко.

„Ивана, готова ли си за концерт през октомври?“, попитал Маестрото. „През 2027-а, нали?”, попитала звездата. „Неее. На 17 октомври тази година, 2026-а” - контрирал я той. - Да, няма да имаме лято. Няма да имаме почивка. Но можем да направим нещо много красиво.“ „Хиляди пъти да!“ - отговорила Ивана. Така започва подготовката на концерта „Шампанско и сълзи“ на Ивана и „Ку-ку бенд” в зала „Арена 8888” на 17 октомври 2026 г.

За певицата поканата от страна на Маестрото е не просто предложение за концерт, а истински комплимент: „Всички песни, които „Ку-ку” бенд създават вече толкова години, се превръщат в големи хитове. За мен е чест и отговорност да застана на една сцена с тях, защото те са големи музиканти и изключителни професионалисти“, казва певицата.

Ивана признава, че през целия си творчески път е свикнала сама да носи отговорността за големите си проекти. Организирала е концерти в Летния театър във Варна, Летния театър в Бургас, Панаирната палата в Пловдив, национално турне и винаги е държала на живото изпълнение с бенд. Този път обаче е щастлива, че може да се довери на хора с доказан опит. „За първи път усещам, че мога да сваля този товар от плещите си и да се концентрирам върху най-важното - музиката. Имам пълно доверие на „Ку-ку бенд”, на Маестрото, на Алекс Тодоров - хората, които стоят зад организацията на спектакъла. Това ми дава спокойствие да мисля единствено за песните, а дори изборът на репертоара преминава през постоянни разговори с Евгени“, казва тя.

Що се отнася до сценичната визия, певицата остава вярна на своя прагматичен подход. За тоалетите ще разчита на стилистите, с които работи от години, но финалните решения ще бъдат взети непосредствено преди концерта, когато концепцията бъде завършена. „Искам да ми е удобно. Нищо да не ме стяга, да не ме убива, да не ме боде. Не съм на модно ревю. Излизам, за да пея, а не да се фръцкам. За мен е важно да се чувствам комфортно, за да мисля единствено за музиката, за песните и за емоцията, която ще споделим с хората, дошли да чуят мен и „Ку-ку бенд“, категорична е тя.

Изпълнителката на „Шампанско и сълзи” вече подготвя репертоара си. Със сигурност ще бъдат включени най-емблематичните песни от репертоара й, но вероятно ще има и сръбски и гръцки песни. Ивана ще пее абсолютно на живо и започва да прави специални упражнения, за да бъде на ниво.