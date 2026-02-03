Последни
Популярни
Горещи

Ивка Бейбе: Наричайте ме леопард!

https://hotarena.net/az-jenata/ivka-beybe-narichayte-me-leopard HotArena.net
HotArena.net
637
Ивка Бейбе: Наричайте ме леопард!

HotArena.net
637

Ива Иванова, нашумяла като Ивка Бейбе, помести наскоро поредица кадри, с които доказва защо иска вече да я наричат „Леопард Иванова“. Ивка се е пременила в цяло трико в леопардови шарки, а на ръцете си е надянала черни ръкавици до лактите, задължителен атрибут за всяка „строга господарка“, пише България Днес.

Но за да я разпознаят, тя все пак не е сложила и маска на леопард на лицето си, подражавайки на последния писък на модата - квадрокопърството.

Точно обратното - зад Ивка се мъдрят телевизори от ерата на соца, когато на малкия екран бяха допускани не горещи мацки като нея, а другарки с прически тип „кошница“.

 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.