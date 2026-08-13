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Ивка Бейбе вика за ЦСКА

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HotArena.net
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Ивка Бейбе вика за ЦСКА

HotArena.net
140

„Червеният“ отбор отдавна е пленил сърцата на хиляди българи, в това число и на Ивка Бейбе. Топинфлуенсърката, която скоро ще гледаме да флиртува в „Ергенът: Любов в Рая“, качи снимка с официалната фланелка на ЦСКА от 2022/2023.

Въпреки че фотосът е за реклама, подкастърката очевидно е фенка на тима или поне не носи „синя кръв“. Появата й в екипа идва точно преди важен европейски мач за „армейците“.

Днес ЦСКА излиза в реванша срещу „Макаби“ (Тел Авив) от третия квалификационен кръг на Лига Европа, пише България Днес.

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