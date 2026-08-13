Майката на Глория пее на купон

Широката публика не е запозната, но майката на Глория е също в гилдията и е народна певица, пише България Днес.

Стефка Пенева, или „мама Стефка“, както я наричат с обич колегите на Кралицата на попфолка, има невероятен глас и е призната като изтънчена изпълнителка на народни песни. Преди две години Гло, щерка й Симона Загорова и майка й влязоха в студио, за да запишат като трио общо парче.

Наскоро „мама Стефка“ е озвучавала с песните си семейно тържество в заведение, научи „България Днес“. На видео от купона се вижда как майката на попфолк звездата грабва микрофона, за да изпее шеговита народна песен, в която младо момче се връща „мокро и кално“ вкъщи, както гласи припевът, близките му казват да се измие, а то налита на бой.

„Мама Стефка“ изпълнява парчето от място, а до нея прочутата й наследница подвиква „браво“ и с победоносна усмивка върти глава на всички страни, горда от прекрасното изпълнение.