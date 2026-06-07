Изостави холивудския блясък: Мария Бакалова се черпи с бира и картофи

Мария Бакалова е изоставила холивудския блясък и се черпи с любимите на всеки българин пържени картофи, цаца и бира.

Това стана ясно от снимка, с която баща й Вълчо се похвали в социалните мрежи. На нея се вижда как номинираната за „Оскар” родна звезда е седнала заедно с майка си и баща си край най-обикновена дървена маса с пейки, вероятно в родния й Бургас. Пред тях са сервирани пържени картофи със сирене, цаца и големи халби бира. Мария води и домашния си любимец, с когото напоследък е неразделна. „Начало на лятото” – така баща й коментира снимката.