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Изостави холивудския блясък: Мария Бакалова се черпи с бира и картофи

https://hotarena.net/az-jenata/izostavi-holivudskiya-blyasak-mariya-bakalova-se-cherpi-s-bira-i-kartofi HotArena.net
Румен Димитров
217
Изостави холивудския блясък: Мария Бакалова се черпи с бира и картофи

Румен Димитров
217

Мария Бакалова е изоставила холивудския блясък и се черпи с любимите на всеки българин пържени картофи, цаца и бира.

Това стана ясно от снимка, с която баща й Вълчо се похвали в социалните мрежи. На нея се вижда как номинираната за „Оскар” родна звезда е седнала заедно с майка си и баща си край най-обикновена дървена маса с пейки, вероятно в родния й Бургас. Пред тях са сервирани пържени картофи със сирене, цаца и големи халби бира. Мария води и домашния си любимец, с когото напоследък е неразделна. „Начало на лятото” – така баща й коментира снимката.

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