Катрин Тасева замрази стволови клетки от пъпа на бебето

Едно от златните момичета на българската художествена гимнастика – Катрин Тасева стана майка за втори път. Тя роди момиченце от приятеля си – асеновградския бизнесмен Станислав Сивков.

„Добре дошла, Миа! Днес вече сме четирима и сърцата ни са по-пълни от всякога. От сърце благодаря на д-р Даниел Ставрев, д-р Деница Шентова и целия им екип за професионализма, спокойствието, отношението и грижите през цялата ми бременност, както и в най-важния ден за нашето семейство. Благодаря ви, че направихте появата на нашето момиченце толкова спокойна и специална”, сподели една от най-успешните ни гимнастички през последните години.

Тасева е носителка на множество отличия, участник и от Олимпийските игри в Токио, които бяха и край на кариерата й. Малката Миа е второто й дете от мъжа й - асеновградският бизнесмен Станислав Сивков, от който има и едно момченце.

През 2023 г. Катрин Тасева стана майка на син за първи път. Тогава тя отново се довери на екипа на д-р Ставрев. Малкият Николай е почти на три и чака с нетърпение сестричката си. Когато той се роди, родителите съхраниха стволови клетки от пъпната му връв, като гаранция за бъдещото здраве на момченцето. През същата процедура семейството ще мине и с Миа.

Запазването на стволови клетки на новородени се прави от години, но стана много популярно след ковид пандемията. Според Атенцията за медицински надзор, всяка година родителите на над 10 000 пеленачета в България съхраняват клетките им. Предимството на съхраняваните в тъканни банки проби е, че клетките се извличат и обработват възможно най-скоро след раждането, а това е условие за замразяване и съхранение на максимално количество живи клетки. Периодът между вземането и обработката трябва да бъде възможно най-кратък. Това е ключово в целия процес, тъй като с напредването на времето необработените клетки умират. При необходимост замразените клетки могат да се транспортират до лечебни заведения у нас и в чужбина в специални съдове при температура около минус 190 градуса, каквито са и условията на съхранение.

След като сложи край на състезателната си кариера през 2021 г., Катрин Тасева остана близо до спорта. Тя започна да работи с млади таланти и създаде собствен клуб по художествена гимнастика.