Керана пее с гипсиран крак

Талантливата певица Юлия "Керана" Йорданова сподели клип в социалните мрежи, на които десният й крак е гипсиран, пише Телеграф. Тя не разкри какво е довело до това, но демонстрира добро настроение и хумор.

Нито тя, нито мениджърът й споделят каква е причината за инцидента, но по всичко личи, че певицата се подготвя за предстоящия си концерт в Пловдив на "Капана фест" на 19 септември. Той ще продължи четири дни и тя ще излезе на сцената заедно с много други артисти.

Началото е в 21,15 часа, като билетите все още са в продажба.



