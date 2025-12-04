Кичка Бодурова: Плаках на рождения си ден

Кичка Бодурова няколко пъти плакала на рождения си ден, спомняйки си трудностите и радостните неща, пише Телеграф.

Тя разказа как е минал юбилеят: "На сутринта ми звънна приятелката на брат ми. Същевременно чух, че и на звънеца се звънна и Крис отговори. Говорейки по телефона, чух, че Крис ме вика да сляза долу. И гледам - на вратата дамата, с която разговарям. Нали ме знаете каква съм ревла. Развълнувах се много. Защото само ние си знаем какво сме преживели".

"Вечерта бяхме в прерасен български ресторант с най-близките ми хора. Само Кристи ме помоли да дойде с нейна прителка от гимназията-Дженифър. Накрая на прекрасната вечеря и бутилки шампанско Крис отиде да оправи сметката. Беше му казано, че всичко е платено. Оказа се, че това е направено от Джен. Никога не ми се е случвало нещо подобно.

"Когато бяхме в един клас с Кристи, ти изпращаше сандвичи и храна и на мен за обяд. Аз нямах тогава семейство. Майка ни напусна, баща ми тръгваше рано за работа и нямаше кой да ми слага храна за училище. На този твой празник искам да ти благодаря!", с това Дженифър разчувствала Кичка.