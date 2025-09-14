Лили болна от анемия?

Лили Иванова буквално ще се счупи! Естрадната примадона е критично слаба, а краката й са тънки като солети, писа „Уикенд”.

Звездата в момента тежи сигурно под 40 килограма и от екипа й са притеснени откъде намира сили, за да издържи концертите си. на 13 септември бе насрочен поредното й шоу в Античния театър в Пловдив, а в навечерието на спектакъла певицата изуми с направо анорексичната си фигура.

Певицата, която през април навърши достолепните 86 години, признава, че няма апетит и се задоволява с много малко храна. Тя яде едва по няколко хапки на ден – предимно зеленчуци и по 2 лъжици мед. Заради строгата си диета легендата на музиката е развила старческа анемия, твърдят нейни близки. Певицата обаче нехае на предупрежденията на медиците, че трябва да се храни пълноценно и продължава да се лишава от ценни витамини и минерали.