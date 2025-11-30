Наследник на империята „Винпром” Търговище в основата на брутална измама?

Пламен Пенев-младши, един от четиримата преки наследници на починалия през септември 2021-а Пламен Пенев, собственик на алкохолния дистрибутор „МЕЙК-98“ ООД, целенасочено вкарва фирмата във фалит. Причина за бруталната схема, която наследникът на компанията гласи, са дяловете, които по закон той трябва да подели с останалите трима братя, твърди източник на Narod.bg.

Дядото на Пенев-младши е 77-годишният масон Петко Стефанов Матеев, основател и собственик на Винпром „Търговище“.

Към момента тече дело срещу внука му Пламен Пенев. Според мълвата наследникът на алкохолната империя смятал чрез връзки на високи нива да манипулира процеса в своя полза.

Вероятно се касае за машинации с претендиране за дължима сума към алкохолния дистрибутор от 18 000 лв., които фирмата уж не можела да си позволи, тъй като вече се намирала в несъстоятелност.

Парадоксалното в случая е, че същият Пенев-младши поемал разноски от 13 000 лв. по претенцията.

Друг опит за манипулация касае сума от 700 000 лв., които фирмата „МЕЙК-98“ ООД има да взема от реализирана вече сделка, и които наследникът пренасочвал към новосъздадена от него фирма, от която се облагодетелства еднолично, което е работа на разследващите да установят с категоричност.

Зануляването на вече съществуващия успешен бизнес и вкарването му в несъстоятелност Пенев-младши режисирал като единствен вариант да лиши от наследство братята си, твърдят източниците на Narod.bg.