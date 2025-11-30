Веселин Маринов продължава да дебелее

През последните месеци феновете на Веселин Маринов не могат да го познаят. Естрадният изпълнител, който десетилетия наред се славеше с елегантна осанка, прилепнали костюми и педантична суетност, днес изглежда коренно различно. Певецът, който винаги е настоявал да бъде в сценична форма „като за корица на албум”, сега е качил поне 30 килограма и вече трудно успява да скрие промените дори под най-хитро скроеното сако.

В миналото Веско е спазвал диети и е успявал да поддържа много добра форма, но явно ЕГН - то вече си казва думата, защото на снимките от последните му публични изяви личи, че битката с килограмите става все по-ожесточена и все по-неравна. Шокът за зрителите беше особено силен след последния епизод на предаването „Пееш или лъжеш”, в който Маринов се включи като гост - звезда. Водещият Димитър Рачков публикува няколко кадъра от сцената в личния си профил в инстаграм, а коментарите заваляха за секунди. На снимките ясно се вижда колко е наедрял Веселин, а някои фенове дори се пошегуваха, че вече напомня на българския Лучано Павароти. „Няма сако, което да прикрие този корем”, коментират зрители, а други добавят, че певецът изглежда троен в сравнение с преди няколко години.

Маринов винаги е бил известен като един от най-суетните мъже в родния шоубизнес. Легенда се носи, че е сред първите звезди у нас, които са си присаждали коса, а боядисването е част от ежеседмичния му ритуал – той просто отказва да се появи с побелели коси пред публика. Допреди няколко години маратонките и спортният екип бяха неизменна част от рутината му – независимо от натоварения график, бизнес ангажиментите и вечната заетост, Веско намираше време да тича на стадиона до НСА, близо до жилището му в София. Сега обаче спортът е останал на заден план, а кулинарните изкушения, приготвени от актуалната му половинка, са взели връх.

Запознати твърдят, че певецът се е опитал да овладее ситуацията по свой начин – като ограничи снимането по време на концертите си. Според негови почитатели от Дупница, на последната си изява в града той буквално е забранил телефоните да излизат от джобовете на феновете, за да не се появяват в интернет кадри, които не отговарят на стандартите му за перфектност. За стриктното спазване на това правило отговаряла русокосата му асистентка Росица, която според очевидци е била по-строга от всеки охранител. Именно тя устроила истински цирк по време на участието му в Дупница, където се разразил шумен скандал с почитатели от първите редове, дръзнали да извадят устройствата си за снимка.

Факт е, че изпълнителят на „Горчиво вино” вече трудно влиза в старите си сценични костюми, а предишната му снажна осанка остава повече в спомените. Певецът от Полски Тръмбеш пълнее стремглаво – комбинация от прекъснат спортен режим, вкусната домашна кухня на любимата му жена и неизбежното напредване на годините. Веско преживява период на видима трансформация, която и феновете му, и телевизионните зрители не могат да не забележат.

Ако има нещо, което е сигурно, то е, че Маринов остава верен на себе си – суетен, перфекционист и малко драматичен, а публиката, която го обича вече повече от три десетилетия, продължава да го следва и обича, независимо дали е с 30 килограма в повече.