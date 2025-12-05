Звездите вещаят близнаци за Маги Томова през 2026-а

Звездите вещаят, че през следващата година Маги Томова ще даде живот на две дечица, пише България Днес. Самата водеща на "Ергенът: Любов в рая" оповести "благата вест" с нескрита радост в гласа си и погледа. "Време ми е!", подчерта крехкото блонди.

Бившата фаворитка на Слави Трифонов публикува и звездна карта с пророчеството.

На нея се виждат две сладки новородени момченца. С "прогнозата" за предстоящото майчинство носителката на титлата Мис Варна явно отправя намек към 12 години по-младия Калоян, един от ергените в последния сезон на любовното риалити, че родителството е начинът флиртът им да прерасне в трайна връзка.