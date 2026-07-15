ПЪЛЕН ШОК! Полицията нападна сватбари, Деси Слава пее без музика сред писъци и скандали!

Полицията е съставила акт за силна музика на сватбено тържество с фолк звездата Деси Слава. За това съобщи колежката й Светла Дукатева, с която заедно са спасили празненството с акапелни изпълнения.

Изненада

„Запознахме се с Деси на сватба на прекрасното семейство Петкови, дойдоха полицаите, писаха акт на младоженците, озвучителите си събраха техниката и оставиха цялата сватба без музика, ние обаче решихме, че няма да ги оставим!“, разкри народната певица и пусна в социалните мрежи клипче с едно от акапелните изпълнения. „Така се прави, с уредби и техници е лесно, ама друго си е ей тъй хубаво, натурално“, категорични са почитателите й. Други обаче са изненадани от действията на органите на реда: „Писали са акт на младоженци... ????? Ужас... Човек вече не може и да се ожени на спокойствие“ и „Не звучи реално, да пишат акт на младоженците?!? Иначе поздравления, че сте останали, за да довърши празненството!“.

След сватбата Деси Слава отиде на гости на колегата си Джордан.

Вино

Тя си пусна снимка как пият бяло вино край басейна, а феновете им си пожелаха нов дует след хитовете им изпълнения „Като преди“, „Ангелите плачат“, „Дали ще те оставя“, „Златото ми“. Повечето обаче се хванаха за къщата, тъй като са виждали подобна обстановка при друга нейна дуетна половинка. „На Азис е“ избухна колежката им Ваня Великова. „Не е къщата на Азис. И вие може да си я наемете под наем за лятото, както вероятно прави той, защото има участия по морето. Комплексът се намира до Слънчев бряг“, отвърнаха запознати.