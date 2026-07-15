ЦИНИЧНО: Емрах показа среден пръст на закона! Пусна видео как фучи с бясна скорост

Емрах Стораро сякаш нарочно реши да покаже, че нито съдът, нито полицията, нито шумът в медиите могат да го впечатлят. Докато цялата страна коментира скандала с шофьорската му книжка и окончателно потвърденото наказание за незаконната гонка с Константин, певецът демонстративно публикува ново видео зад волана,пише Intrigi.bg.

И не просто как кара, а как фучи по магистралата със 145 км/ч.

Недосегаемият

На кадрите ясно се вижда скорост от 145 км/ч – с 5 километра над максимално разрешените 140 км/ч за лек автомобил по магистрала. Самият запис е направен от позицията на шофьора, което поражда и допълнителния въпрос дали Емрах отново не е използвал телефона си, докато управлява автомобила.

На 25 юни Административният съд – София-град окончателно потвърди наказанието му за участие в нерегламентирана гонка с Константин по столичните улици. Решението не подлежи на обжалване, а санкцията включва една година без книжка и глоба от 3000 лева.

Според юристи след влизането на решението в сила Емрах е длъжен сам да предаде документа си. По всичко личи обаче, че изпълнителят не бърза особено. Напротив – новото видео звучи като публично послание: „Още карам и никой не може да ме спре“.

Особено цинично е, че само преди броени дни певецът уверяваше, че си е взел поука и занапред ще бъде по-отговорен на пътя. Обещанието му явно е издържало точно до следващото включване на камерата.