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Как е изглеждала младата Цветанка Ризова? Уникална СНИМКА разпалва спорове за корекциите

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Румен Димитров
3360
Как е изглеждала младата Цветанка Ризова? Уникална СНИМКА разпалва спорове за корекциите

Румен Димитров
3360

Вижте Цветанка Ризова като млада

Само дни, преди да навърши 61 години на 13 юли, се появи архивен кадър на младата Цветанка Ризова. Снимката е от началото на журналистическата й кариера, когато работи като репортер, а до нея е икономистът и политик от СДС, а после и един от учредителите на НДСВ Венцеслав Димитров.

Фотографията бързо привлече вниманието на потребителите, защото показва колко малко всъщност се е променила една от най-популярните телевизионни журналистки у нас, която изглежда все така добре.

През годините около визията на водещата на „Лице в лице“ често се появяват различни коментари – дали си е правила корекции, дали по нея е играл скалпелът, но снимката от младостта й показва, че тя не е правила интервенции по лицето си. Тайната й била, че използва много качествена бяла козметика. Колеги на Ризова неведнъж са отбелязвали, че тя полага сериозни грижи за кожата си, но винаги е държала да изглежда естествено и разпознаваемо.

В телевизионните среди Цветанка е известна не само с безупречния си професионализъм, но и с дисциплината, която спазва по отношение на храненето и начина си на живот. Резултатът е очевиден – малцина биха предположили, че през юли тя ще навърши 61 години. И зрителите, и колегите й често коментират, че изглежда значително по-млада.

В личния си живот журналистката също намери щастието. Миналото лято тя сключи брак с адвокат Красимир Недев, с когото е заедно вече четири години, а на 12 юли трябваше да отпразнуват и първата си официална годишнина. Двамата се появиха за първи път публично през 2021 г. на премиерата на книга на проф. Петър Стоянович, а след това Недев започна все по-често да придружава любимата си на различни обществени събития. След няколко години заедно двамата решиха да узаконят връзката си.

Това е вторият брак на Цветанка Ризова. Преди това тя близо две десетилетия живя с бизнесмена Анатоли Георгиев, от когото има син Георги. Днес синът й вече е пораснал, а самата Цветанка продължава да съчетава успешната си телевизионна кариера с хармоничния си личен живот.

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