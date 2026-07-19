Грузинец се увърта около Мария Бакалова в Холивуд. Това е популярният зад океана сценарист и режисьор Ника Агиашвили, който е роден в Тбилиси, но се труди в Америка.

Последният заснет до момента екшън по негов сценарий получи през 2020г. три номинации в Канада – за най-добър драматичен сериал, най-добра поддържаща мъжка роля и най-добра режисура. Грузинецът е и продуцент в проекта.

Преди дни той публикува серия снимки с родната звезда в Холивуд – Мария Бакалова, с която са се засекли в ексклузивен частен клуб на емблематичния Сънсет булевард в Лос Анджелис. „Хванах изключително талантливата Мария Бакалова. Да се надяваме, че скоро ще направим нещо заедно”, написа Агиашвили. Най-вероятно той има предвид „нещо” е в личен план, а се надява да работи с българката, която е затрупана с ангажименти зад океана, но по неизвестни причини филмите й рядко се показват у нас. Поредният, в който е в главна роля, направи премиера на престижния филмов фестивал в Карлови Вари преди дни. Заглавието е „Да се научиш да дишаш под вода“.

В личен план звездата официално е сама вече 2 години, след като се раздели с каскадьора Валери Григоров.