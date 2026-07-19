Горещ слух в политическите среди: Слави се оженил тайно

Слави Трифонов най-после е свил семейно гнездо. Шоуменът и провален политически лидер живее на семейни начала с бившата депутатка от партията си „Има такъв народ” Петя Димитрова от няколко месеца, мълви се упорито в политическите среди.

Ако се вярва на слуховете, Дългия дори се е оженил за блондинката, като очевидно церемония не е имало, или пък тя е проведена в пълна тайна. Петя отскоро е с венчална халка, но лаконично отклонява всякакви любопитни въпроси.

Публична тайна е, че Слави от години не е безразличен към хубавицата, която преди да попадне в парламента, е танцьорка в шоуто му. Още тогава Трифонов завърта романс с нея, който обаче не трае дълго. Двамата се разделят за известно време, но след това подновяват отношенията си.

„Връзката им е на приливи и отливи, но Петя винаги е била най-специалната жена за Слави в последните няколко години. Тя истински го обича и в крайна сметка двамата явно са решили да продължат пътя си заедно и да станат семейство”, разказва човек от телевизията на Трифонов.

Така Петя Димитрова заживява с шоумена-политик в просторната му 5-етажна къща в столичния квартал „Бояна”. Знае се, че тя поддържа и профилите му в социалните мрежи, а освен това е и връзката между членовете на партията и Трифонов, пише "Уикенд".

Блондинката е първото официално гадже на Слави Трифонов, след края на любовта му с друга балерина от предаването– фаталната Мартина. Тя го заряза заради авантюра с треньора си по бокс и днес живее бедно със спортиста и децата, които му роди. Слави преживя трудно раздялата, най-малкото защото бе сгоден с Мартина. 3 години той стоя сам, след което е започнал отношенията си с Петя.