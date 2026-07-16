Щерката на Гала показа как ражда (СНИМКИ)

Дъщерята на Гала – Мари, развълнува последователите си, като сподели първи кадър от раждането на второто си дете.

На снимката Мари е в операционната и е широко усмихната към камерата в един от най-емоционалните моменти в живота си. Публикацията е част от поредица снимки, към която тя добави: „Със специалното участие на Джина“.

В края на миналия месец Мари съобщи щастливата новина, че е станала майка за втори път. Тя и съпругът й посрещнаха на бял свят дъщеричката си Джина Константин Маринова.

С появата на бебето семейството им се увеличи с още един член, а първородната им дъщеря Лора, която е на година и половина, вече официално е в ролята на кака.

Кадърът от операционната бързо събра хиляди харесвания и десетки поздравления от приятели, колеги и почитатели, които пожелаха здраве и щастие на малката Джина и цялото семейство.

Имаше и други коментари в социалните мрежи като: „Е, това вече е прекалено. Да си пускаш снимка от раждането. Но явно вече всичко е реклама“.