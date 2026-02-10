Мария Игнатова на “бонус” през февруари

Мария Игнатова предизвика полярни реакции и завист, и възторг, със своята скорошна фотосесия... от плажа. Тв водещата трупа тен не под зимното слънце на родината, а под горещите тропически лъчи „отвъд океана".

Бившата на Рачков не издава на кое райско кътче разхожда тяло за грях, върху което се мъдри само елегантен черен бански, пише България Днес.

“Февруарски бонус през уикенда", обозначи лаконично кадрите Игнатова.

“Ако лятото имаше лице, щеше да е като твоето. Ако лятото имаше име, щеше да е Мария!", обсипа с почти любовни комплименти русото изкушение неин почитател.