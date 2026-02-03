Мария Илиева без хонорар от “Гласът”

Последни
Мария Илиева се готви за трето поредно участие в “Гласът на България”. Снимките на новия сезон започват до броени дни и 48-годишната певица ще бъде отново част от журито.

Интересното е, че Мария този път няма да получава заплащане за работата см в предаването. Не става въпрос обаче за прекалено широк мироглед на певицата и не го прави от добро сърце а причината е друга.

Илиева се е договорила с Би Ти Ви да работи в “Гласът” безплатно, но в замяна на това телевизията ще я рекламира без пари в продължение на една година.

