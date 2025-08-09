Михаела Маринова: Сгодих се!

Поп певицата Михаела Маринова потвърди, че вече е сгодена. Поводът бе публикация в социалните ѝ мрежи, в която позира до млад мъж и загатва за голямата новина.

„Буквално преди няколко месеца с близки приятели си говорихме за живота и колко бързо мина времето – откакто бях на 16 до срещата ми с настоящия ми годеник. Майка ми винаги е казвала, че ще усетя моя човек, и се оказа права", сподели Михаела в предаването "Събуди се" по Нова тв.

Сватба засега не планират – и двамата искат просто да се насладят на времето заедно, преди да преминат към следващата стъпка.