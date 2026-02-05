Мис Тяло стана лице за гордост

Мария Димитрова беше удостоена с престижното отличие "Лице за гордост" - признание за личен принос, социална ангажираност и вдъхновяващ пример в обществото. Наградата се връчва от организаторите Наталия Гуркова и Николай Стоянов и отличава личности, които със своята дейност съчетават професионализъм, човечност и активна работа в полза на другите, .

Димитрова е създател на фондация "Дева Мария", чиято мисия е да подкрепя хора в нужда, социално уязвими групи и значими благотворителни каузи. Чрез множество инициативи и лична отдаденост фондацията се утвърждава като символ на съпричастност, надежда и реална помощ.