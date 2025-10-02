Мисис БГ с 56 рокли на Филипините

Като ме видят с трибагреника, идват да се снимаме, каза Теа Нинова Маринова. Носителката на титлата “Мисис България Вселена" Теа Нинова замина за световния финал на един от най-престижните конкурси за красота - „Мисис Вселена", пише България Днес.

Красавицата отпътува за Филипините с внушителен багаж - 56 рокли, събрани в цели 8 куфара. Тя е повече от добре подготвена - в багажа има над 50 тоалета: за всеки ден по три ежедневни, една коктейлна и една официална рокля.

„За националната вечер имам две носии едната е автентична, от Варненска област", уточни Теа. Към тях е прибавила и китни венци, изработени специално за нея аксесоари.