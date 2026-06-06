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Моника Валериева подпали Ибиса СНИМКИ

https://hotarena.net/az-jenata/monika-valerieva-podpali-ibisa-snimki HotArena.net
Румен Димитров
308
Моника Валериева подпали Ибиса СНИМКИ

Румен Димитров
308

Моника Валериева отново прикова вниманието в социалните мрежи, този път от горещия Ибиса. Плеймейтката публикува серия от кадри от лятната си почивка, а феновете веднага засипаха снимките с хиляди харесвания и коментари.

На част от фотосите брюнетката позира, излизайки от морската вода по бански с типичното си самочувствие пред камерата. Други кадри показват по-лежерната страна на ваканцията – сутрешно кафе с гледка към морето и дълги разговори по телефона.

От публикациите става ясно, че този път Моника е избрала почивка в изцяло женска компания.

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3 Коментара

Бивш от МВР76

преди 14 минути

Брутална Моника Валериева, но ако моята "жена" надежда дойчева изглеждаше така. Но тя е Грозновата с Грозен и Увиснал Нос и с Дебел Гъз.

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Мангалката дойчева

преди 13 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(вещеричарски нос). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Мангалката дойчева

преди 13 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(вещеричарски нос). Откъде го вадиш това самочувствие.

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