Моника Валериева подпали Ибиса СНИМКИ

Моника Валериева отново прикова вниманието в социалните мрежи, този път от горещия Ибиса. Плеймейтката публикува серия от кадри от лятната си почивка, а феновете веднага засипаха снимките с хиляди харесвания и коментари.

На част от фотосите брюнетката позира, излизайки от морската вода по бански с типичното си самочувствие пред камерата. Други кадри показват по-лежерната страна на ваканцията – сутрешно кафе с гледка към морето и дълги разговори по телефона.

От публикациите става ясно, че този път Моника е избрала почивка в изцяло женска компания.