Натали Трифонова е напълно отдадена на майчинството Синоптичката и водеща на Би Ти Ви не планира скоро да се връща в телевизията https://hotarena.net/az-jenata/natali-trifonova-e-napalno-otdadena-na-maychinstvoto HotArena.net

Синоптичката Натали Трифонова в момента да се радва на майчинството и да няма планове скоро да се връща на телевизионния екран. Тези дни блондинката сподели няколко кадъра на 5-месечния си син Арън, на които се вижда, че малкият е одрал кожата на баща си. Наследникът е почти точна миниатюра на татко си – състезателят по мотоциклетизъм Мартин Чой.

От публикуваните снимки личи още, че синоптичката е в чудесна форма. Бременността не е оставила видими следи върху фигурата й. Напротив, Трифонова изглежда все така сияйна и уверена, сякаш времето, прекарано в майчинство, й е донесло повече спокойствие и баланс. Раждането на малкия Арън на 23 септември бе дългоочаквано и радостно събитие за семейството на Натали. Тя оповести щастливия момент с трогателно послание: „Добре дошъл, Арън! Обич моя! Светът вече е по-красив!”

За водещата това е първо дете, а за мъжа й Мартин Чой – второ. Той има дъщеря в тийнейджърска възраст на име Киара от предишна връзка. Бебето се появи на бял свят в столична частна болница, а Натали благодари на лекарите за грижата и подкрепата им. Името Арън е с древноеврейски произход и означава „възвишен” или „просветен”. Според младата майка името се допълва хармонично с фамилията на бащата и носи символика.

Синоптичката е признавала, че бременността ѝ не е била планирана. „Случи се, когато най-малко го очаквах”, споделяла е тя. Въпреки това, първата реакцията й била тиха радост и благодарност, а не паника. Деветте месеца преминали спокойно, без драми. Натали четяла книги за майчинство, посещавала лекции, подготвяла всичко за бебето с внимание към детайла. Детската стая била обзаведена с мисъл за удобство и безопасност, внимателно били избрани продукти и аксесоари за новороденото, а Трифонова се подготвяла психически и емоционално за новата си роля на майка. До нея била и баба ѝ Маргарита, която е педиатър по професия. Тя подкрепяла внучката си с ценен опит и нежна грижа.

В свои интервюта Натали е признавала, че бременността я е променила – направила я по-спокойна, смирена и внимателна. Намалила публичните си изяви, подредила приоритетите си и временно се отказала от бляскавите събития, за да се концентрира върху себе си и семейството. Последните седмици преди раждането били изпълнени с романтични филми, класическа музика и дълги разходки, които й помогнали да се отпусне и да се отърси от напрежението.

Само 40 дни след раждането Натали се появи в социалните мрежи с елегантна, уверена и с по-сияйна визия. Тя споделя, че няма намерение да се пренебрегва или да губи формата си.

Блондинката е известна с това, че пази личния си живот, Кадри с мъжа й Мартин Чой почти липсват в публичното пространство. „Щастието обича тишината!“, казва Трифонова. И допълва, че истинските моменти трябва да се ценят.

Днес водещата на Би Ти Ви изглежда като жена, която е намерила баланса между пелените и грима, между безсънните нощи и уверената походка на високи токчета, между майчината нежност и женската сила. Феновете й коментират, че новата й роля й отива изключително много и я окуражават да продължава в същия дух.