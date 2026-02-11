Последни
Най-готината баба: Шеф Силвена Роу разказва за внучките

Шеф Роу написа в профила си във Фейсбук, по повод на новородените близнаци, следното:

"Ето ме. Аз - новата баба на две малки сърмички. Слава на Бога за всяка благословия в живота ни - малка или голяма. Днес осъзнавам още по-дълбоко колко са важни здравето, силата и енергията. Особено за една баба, която иска, живот и здраве, да тича, да играе и да се радва на своите внучета. 

Роу има още две внучета с красивите имена Сенара и Изелла, пише Галерия. Именно те са най-големите й вдъхновения за книгата с детски рецепти, признава куинарката. 

 

