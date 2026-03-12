Бивша плейбойка се хвали, че остарява грозно

Остарявам грозно, имам бръчки и качвам килограми, но вече не ми пука. Така бившата моделка на "Плейбой" Кендра Уилкинсън затваря устата на злословещите потребители в интернет, които й се подиграват, че не се тунингова достатъчно, за да им се хареса.

40-годишната блондинка от култовия сериал "Съседка за секс" кипва от човешката злоба и нарочно пуска снимка, на която е със съвсем лек грим и без филтри. "Просто приемам себе си такава, каквато съм", пише звездата и признава, че не поволява на подобни думи и коментари да й влияят.