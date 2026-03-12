Последни
Популярни
Горещи

Бивша плейбойка се хвали, че остарява грозно

https://hotarena.net/az-jenata/bivsha-pleyboyka-se-hvali-che-ostaryava-grozno HotArena.net
HotArena.net
126
Бивша плейбойка се хвали, че остарява грозно

HotArena.net
126

Остарявам грозно, имам бръчки и качвам килограми, но вече не ми пука. Така бившата моделка на "Плейбой" Кендра Уилкинсън затваря устата на злословещите потребители в интернет, които й се подиграват, че не се тунингова достатъчно, за да им се хареса. 

40-годишната блондинка от култовия сериал "Съседка за секс" кипва от човешката злоба и нарочно пуска снимка, на която е със съвсем лек грим и без филтри. "Просто приемам себе си такава, каквато съм", пише звездата и признава, че не поволява на  подобни думи и коментари да й влияят. 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.