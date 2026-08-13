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Нина Добрев стана блондинка: По-забавно е!

https://hotarena.net/az-jenata/nina-dobrev-stana-blondinka-po-zabavno-e HotArena.net
HotArena.net
28
Нина Добрев стана блондинка: По-забавно е!

HotArena.net
28

Нина Добрев показа новата си визия, видя „България Днес“. Звездата от „Дневниците на вампира“ вече е блондинка. Съдейки по изражението на фотосите, е доволна от промяната. 

„Оказва се, че блондинките се забавляват повече“, написа под снимките световноизвестната знаменитост с български корени.


Добрев обаче не пропуска да обясни, че изменението е по желание на режисьора, който ръководи новия й филм, в който героинята й е Пайпър – блондинка.

Засега Нина не издава ще остане ли така след края на снимачния период.

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