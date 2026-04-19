Паник атаки мъчат Виктория от „Ергенът: Любов в рая”

Познатата на зрителите от „Ергенът: Любов в рая” - Виктория Асенова, преминава през труден период.

Паник атаки и сериозен психически срив са извадили брюнетката от равновесие. Последните месеци за нея са се превърнали в истинско изпитание. Риалити героинята страдала от световъртеж, изтръпване на краката и силно сърцебиене. „Стресът ми дойде в повече и това се отрази на здравето ми”, признава Виктория.

Ситуацията се усложнила допълнително и от други здравословни проблеми – нарушения в щитовидната жлеза и недостиг на витамин Д, които засилили усещането за изтощение и тревожност. Брюнетката почти е изчезнала от публичния живот. Рязко е ограничила изявите си и се е отдръпнала от онлайн пространството. Към всичко това се добавя и тежка лична загуба – смъртта на любимото й куче. Асенова не крие, че трудно приема случилото се и вече търси помощ от специалист.