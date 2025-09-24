Павела Апостолова-Сеганов мечтае за Еверест

Последни
Звездата от хитовия сериал "Дяволското гърло" Павела Апостолова-Сеганов е новото попълнение към водещите в дирекция "Спорт" по БНТ, пише Галерия.

Сексапилната актриса вече съобщава сортните новини по обществената телевизия. Тя е дипломиран бакалавър по "Журналистика" с профил "Телевизия" и защитава магистратура по "Спортна жувналистика" във Факултета на СУ "Св. Климент Охридски". Младата дама има опит като репортер в различни медии. 

Павела е любител и на екстремните преживявания, а една от мечтите й е да изкачи връх Еверест: "Много бих искала да изкача Еверест, но си мисля, че това никога не би ми се случило. Това е една мечта", споделя тя. 

