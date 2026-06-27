Петя Дикова откри щастието на остров без коли

Петя Дикова откри за лятната си ваканция единствения остров в света, на който няма нито една кола. Вижте красивия италиански остров Монтизола до Лаго д'Изео. Жителите му нямат автомобили.

Описвайки вълшебното кътче, ТВ водещата, щерка на Аня Пенчева, придружава възхвалата си с клипче, на което се вижда, че обитателите на Монтизола се придвижват пеша, рядко с мотопеди и велосипеди – най-предпочитаното транспортно средство, пояснява Пипи. Вероятно многобройните туристи трябва да оставят возилата си на четири колела на прага на живописното място, преди да влязат в него.