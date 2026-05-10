Петя Велкова лъже за годините си

Ексмоделката и корица на „Плейбой“ Петя Велкова наскоро дари бившия министър на спорта и депутат от ГЕРБ Красен Кралев с дъщеричка Мария. Младата майка винаги набляга, че е родена на 15 август, но избягва да казва годината си. В социалните мрежи пише, че е родена през 1987 година, но мнозина се съмняват това да е така.

„Май се е подмладила като Лили Иванова, поне с 5 години е по-голяма“ – смятат в интернет за прясната майка.

Професионалният път на красавицата започва като модел, а след това стана известна в „Голата истина в 600 секунди“ – първите в Европа новини на голо, които сензационно се излъчваха по кабеларката МСАТ. Те просъществуваха две години - от 2000 г. до 2002 г. Прости изчисления показват, че тогава Петя трябва да е била на 13 или 15 години, ако се е снимала в „горещите” новини малко преди края им и ако наистина е родена през 1987 г. „Абсурд да се показва гола малолетна. Със сигурност беше пълнолетна когато ни информираше за най-важните вести от деня, като постепенно се лишаваше от части от облеклото си. Трябва да е родена някъде през 1982 или 1984 година, а като нищо може и да е 1980 г.” – коментират запознати пред „Уикенд”. Голите новини вървяха на гърба на „Шоуто на Слави“ по Би Ти Ви и бяха в люта конкуренция за рейтинг. След спирането на „горещите“ новини Велкова се снима за корица на „Плейбой“. После стана пиар, след това бранд мениджър, бизнес дама, сетне се насочи към политиката, където се кандидатира за народен представител от „Изправи се БГ“ през 2022 г., но и там не успя, и преди раждането на Мария последно се занимаваше с продажба на диаманти. Блондинката е доста суетна и от години се носят слухове, че се е подмладила, подменяйки си ЕГН-то, а и изглежда доста по-зряла за възрастта си.