Певицата Залия очаква момиченце

Певицата Залия ще става майка на момиченце, пише България Днес. Щастливата новина стана ясна по време на специално парти за разкриване пола на бебето, организирнао с много настроение и стил.

Мотото на събитието бе почвече от категорично - "Забранено за момчета". Залия и Деян, които зрителите помнят от участиемто им в 6-ия сезон на "Един за друг", обявиха, че очакват дете, с нежна фотосесия още през ноември.

Малката принцеса ще носи име, започващо с буквата "К", но засега щастливите родители пазат избора си в тайна. 

