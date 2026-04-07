Подигравали Яна Маринова заради майка й

“Като дете толкова бях свикнала да ми се подиграват заради психичните проблеми на майка ми, че сега с лекота понасям присмех или провал“, откровена е Яна Маринова.

Популярната актриса никога досега не е разкривала, че жената, която я е дарила с живот, е преминала през такива проблеми, пише България Днес. Звездата от „Стъклен дом“ издаде още, че е имала период в кариерата си, в който “не е била доволна от нивото си на артист“.

„Да, както преди съм, но вече не ми е достатъчно, изпитвам огромна липса... И осъзнах, че ми е нужен период на учене”, самокритична е Маринова.

Яна обаче е благодарна на трудните моменти в детството си, защото са я закалили за изпитанията на по-късна възраст. „Но все пак си трябва здрави нерви, за да не се съкрушиш по време на процеса на учене“, предупреждава известната актриса.